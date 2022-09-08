Новые люди взяли на контроль проблему питания в омских школах

Фото: партия «Новые люди».

Для того, чтобы дать качественную оценку ситуации, депутат Законодательного собрания Омской области от Новых людей Илья Смирнов организовал заседание круглого стола по теме «Низкое качество питания в школах и детских садах. Причины и пути решения», а приглашённым гостем на заседании стал Максим Гулин - депутат Государственной думы и первый заместитель председателя комитета по просвещению.

Политик рассказал об успешных примерах решения аналогичных проблем питания в других регионах.

- Очень часто встречаю жалобы на холодную еду в школах. Сложность заключается в нехватке рук. Во многих регионах проблему решают обычным школьным дежурством. Но, нужно учитывать, что организуя такой метод работы, администрация школы делает это на свой страх и риск, ведь вероятность получения травм здесь не исключается. При этом, необходимо приглашать родителей в школы и столовые, чтобы они смогли дать личную оценку качества еды. Если добиться полной прозрачности, то и недоговорённостей станет гораздо меньше, - говорит Максим Гулин.

Фото: партия «Новые люди».

- Организация питания сейчас лежит на аутсорсинге. Предприниматели сильно занижают цену, чтобы выиграть заказ, поэтому на выходе мы получаем совсем иной продукт. Решением вижу возврат к практике проведения конкурсов, а не аукционов. Это позволит дать оценку исполнителю контракта не только по наименьшей стоимости, но и рассмотреть предыдущий опыт работы участника, его кадровые и материальные ресурсы. Конечно, конкурсы более субъективны по отношению к участникам закупок и несут бóльшие коррупционные риски, однако, у нас достаточно контролирующих органов для пресечения таких нарушений, - заявил Юрий Лавров.

В заседании приняли участие родители ребят из омских школ и детских садов, председатель молодежного правительства, депутаты Законодательного собрания, представители министерства образования, следственного комитета, на вопросы которых ответил эксперт по госзакупкам - Юрий Лавров.

В ходе встречи представители Министерства образования и сектора содействия по вопросам организации питания рассказали, что уже сейчас ведётся разработка единого меню для образовательных учреждений. Сроки представления итогового варианта меню, которое пройдёт экспертизу Роспотребнадзора, должны быть исполнены в сентябре-декабре этого года. А ввести меню в школы должны в начале следующего учебного года. Заявление вызвало множество возражений от участников заседания, преимущественно касающихся критериев оценки состава меню и унификации рациона при разнообразии пищевых особенностей детей.

- Сегодня мы услышали мнения всех лиц, заинтересованных в организации качественного питания детей дошкольного и школьного возрастов. Представители родительского комитета смогли более внимательно изучить процедуру организации питания. Будет рассмотрена возможность посещения родителями школ и детских садов, чтобы лично удостовериться в качестве позиций из утверждённого меню. Нужно добиваться прозрачности, начиная с госзакупок до готового блюда, которое попадает на обеденные столы, - заявил Илья Смирнов.