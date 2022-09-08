ОДН по-новому: омичи столкнутся с изменениями в оплате за общедомовые нужды

Изменения вступили в силу 1 сентября 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь вне зависимости есть ли кран в подъезде или унитаз, омичи, как и все россияне, будут оплачивать ОДН за воду, электричество и канализацию. Последняя строчка расходов станет новшеством для многих жильцов.

Ранее для каждого собственника стоимость рассчитывалась по утвержденным в регионе нормативам пропорционально занимаемой им площади. А теперь все изменится. От общеупотребленного ресурса будет отниматься сумма потребления в жилых помещениях, остаток поделится между жильцами в качестве ОДН.

Теперь управляющие компании обязаны указывать в квитанциях цифры по каждому виду услуги на содержание общедомового имущества отдельно. Поскольку в большинстве домов нет приборов учета водоотведения, объем этой услуги будет определяться по показаниям общедомовых счетчиков.

К слову, оплачивать ОДН по нормативам омичи так и продолжат. Только их будут ожидать квартальные перерасчеты. Так, ближайший пройдет в начале 2023 года. Он охватит период с 1 сентября – начала действия изменений в постановлении Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».