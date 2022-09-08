Снова не до перехода: еще одна школьница угодила под колеса иномарки с начала учебного года

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне утром в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП в селе Дружино, в котором пострадала 11-летняя школьница.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 37-летняя женщина, находившая за рулем автомобиля «Hyundai Solaris», двигалась по улице Советской в направлении трассы Тюмень-Омск. В районе дома № 3Б н пыталась перейти дорогу в неположенном месте 11-летняя девочка. Произошло столкновение. В результате удара девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

Примечательно, что школьница решила перейти дорогу в нескольких метрах от пешеходника.

В настоящее время госавтоинспекторами проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, ранее под колеса иномарки в Омске попал 9-летний школьник, который попытлася перебежать дорогу в неположенном месте. Тогда мальчика также доставили в больницу.