Фото: минпром Омской области

В рамках Восточного экономического форума генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов сообщил, что серийное производство «Ангары» запустят в Омске в 2024 году.

Пока для этого на омском ПО «Полет», который входит в Госкорпорацию «Роскосмос», нет технической возможности. На предприятие идет реконструкция и техническое перевооружение производственных корпусов.

- Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении, - рассказал Кузнецов.

Пока предусмотрено несколько этапов реконструкции, которые должны замкнуть полный цикл изготовления, сборки и испытания ракет «Ангара».