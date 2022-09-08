Пока только конкурс: проект школы в микрорайоне «Прибрежном» отправлен на архитектурный конкурс

Фото: Минстрой Омской области

Конкурса лучших архитектурных произведений Сибири в 2019-2022 пополнился проектом из Омска. На суд жюри представлена школа в микрорайоне «Прибрежном», о которой местные жители мечтают уже не первый год.

Это архитектурное решение нестандартное, поэтому именно это здание представили, как один из местных шедевров. В региональном минстрое напомнили, что в проекте был сделан акцент на обилии дневного света во всех учебных, спортивных и рекреационных помещениях.

- Использование атриума вместо традиционной крыши создаёт ощущение дополнительного пространства и света в помещениях актового зала и библиотеки, - уточняют в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что вопросом строительства занимается региональный минобра, который готовит концессионное соглашение на строительство образовательного учреждения ООО «Наша школа».