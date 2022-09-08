Со следующего года в Омске нельзя будет гонять на электросамокатах

В парках и скверах на самокате можно будет ездить со скоростью не больше 8 километров в час. Фото: Яна АСТАХОВА

Накануне научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ рассказал о новых правилах сертификации, разработанных для электросамокатов, сегвеев, моноколес и других траспортных средств. По предложению специалистов они войдут в новый ГОСТ.

Как сообщил «Коммерсант», по плану чиновников ввозимые в Россию самокаты должны иметь предустановленное ограничение скорости до 25 километров в час и должны автоматически замедляться в парках, скверах и других местах отдыха. Осуществлять замедление собираются при помощи спутниковых координат. Кроме того, власти хотят ввести принудительное ограничение скорости до 8 километров в час с одновременным включением фары в «пешеходном режиме», а также блокировку двигателя, когда электросамокат сложен.

Согласно новому ГОСТу транспортные средства, которые способны разгоняться быстрее, чем 25 километров в час, должны быть сертифицированы как мотоциклы ил мопеды. В соответствии с этим теперь для управления такими электросамокатами омичам нужны будут права категории А или М.

Добавим, новый ГОСТ планируют утвердить уже в сентябре 2023 года.