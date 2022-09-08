Москвич Андрей Андриянов пойдет под суд за взятку омскому контрразведчику

Дело рассмотрит Центральный районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертью миллионами рублей у омского ФСБшника пытался откупиться от уголовки 41-летний житель Москвы. Обвинительное заключение утвердил прокурор Омской области Николай Студеникин.

По делу известно, что в конце 2021 года москвич, чтобы избежать уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег, принес сотруднику УФСБ по Омской области 250 тысяч рублей. Сей факт был запечатлен оперативниками, но вину в совершенном преступлении аферист так и не признал.

- Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу, - уточнили в областной прокуратуре.

Как уточняют «Коммерческие вести», речь идет о Андрее Андриянове, лидере Российского союза студенческих организаций. 23 декабря 2020 года АНДРИЯНОВ был задержан в московском офисе «Мои документы» на Ленинских Горах. Его подозревали в хищении части субсидий, выделенных ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на проведение трёх студенческих форумов.