Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 4:15

Москвич Андрей Андриянов пойдет под суд за взятку омскому контрразведчику

Лидер Российского союза студенческих организаций решил откупиться за статью об отмывании денег
Виктория КОВЕРНЕВА
Дело рассмотрит Центральный районный суд.

Дело рассмотрит Центральный районный суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертью миллионами рублей у омского ФСБшника пытался откупиться от уголовки 41-летний житель Москвы. Обвинительное заключение утвердил прокурор Омской области Николай Студеникин.

По делу известно, что в конце 2021 года москвич, чтобы избежать уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег, принес сотруднику УФСБ по Омской области 250 тысяч рублей. Сей факт был запечатлен оперативниками, но вину в совершенном преступлении аферист так и не признал.

- Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу, - уточнили в областной прокуратуре.

Как уточняют «Коммерческие вести», речь идет о Андрее Андриянове, лидере Российского союза студенческих организаций. 23 декабря 2020 года АНДРИЯНОВ был задержан в московском офисе «Мои документы» на Ленинских Горах. Его подозревали в хищении части субсидий, выделенных ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на проведение трёх студенческих форумов.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ