На омской улице Нефтезаводская опять обрушение - на этот раз деревьев из-за сильного ветра

Фото: паблик «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

В Омске на улице Нефтезаводской снова обрушение - на этот раз деревьев. Из-за сильного вечернего ветра 7 сентября по адресу улица Нефтезаводская, 51 обваленное дерево упало на пару машин - Nissan Teana и Kia Rio.

Фото: паблик «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

Об этом в паблике «ВКонтакте» «Аварийный Омск» рассказали не владельцы автомобилей, а очевидцы, и приложили фотографии изрядно помятых авто.

Фото: паблик «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

- Может, кто узнает свое авто? - спросил автор поста.

Фото: паблик «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

В свою очередь, в мэрии отреагировали на происшествие и отметили, что его причиной стал сильный ветер, дувший со скоростью 25 метров в секунду. Причем, подчеркнули, что такая погода сохранится и 8 сентября. - Городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды, в диспетчерские службы поступают заявки об упавших деревьях. Призываем омичей соблюдать особую осторожность, - добавили в пресс-службе администрации.

Фото: паблик «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

Немногим позже очевидцы выложили еще фото в паблик, на котором дерево также упало на иномарку, только по улице 4-я Поселковая.

Фото: паблик «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области вечером ожидается штормовой ветер

Местами его скорость будет достигать 20 метров в секунду (подробнее...)