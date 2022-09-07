Жильцам обрушенного дома в омских Нефтяниках начнут выплачивать компенсации с 9 сентября

Так дом выглядел еще в прошлом году. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В Омске на днях начнут выплату компенсаций жильцам обрушенного дома по улице 20 Партсъезда. О старте выплат сегодня сообщил глава региона Александр Бурков, отвечая на вопросы телезрителей в программе «Диалог с губернатором».

Первым в прямом эфире как раз прозвучал вопрос об аварийном жилье, который волнует многих омичей. По решению омского правительства, пострадавшие получают выплаты из областного бюджета исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России — это 72,6 тысячи рублей.

Примерный расчет такой: при жилплощади в 18 квадратных метров (площадь комнаты в рухнувшем общежитии) собственники жилья в пострадавшем доме в среднем получат по 1,3 миллиона рублей. И у них есть выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать средства в качестве ипотечного взноса.

- Правительство Омской области помогло городу, мы перечислили в полном объёме все средства, которые необходимы для приобретения жилья этим людям. Мы предоставили 174 миллиона рублей. Все эти деньги доведены до администрации, — рассказал Бурков.

Как пояснил мэр города Омска Сергей Шелест, выплаты жильцам дома начнут с 9 сентября. Заявления на выплаты подали 134 собственника.