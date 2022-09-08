Партия «Единая Россия» продолжает работу на федеральном уровне в рамках «Народной программы» и федерального проекта «Чистая страна» над сохранением животного мира. Благодаря указанной работе накануне в Омском акванариуме «Наутилус» поселятся осетр и форель. Для их разведения и содержания для акванариума был закуплен особый фильтр очистки воды, в частности, от металлической взвеси, остатков пищи рыб и мути.

Омский акванариум «Наутилус» - вообще уникальная выставка подводного мира не только у нас, но и в Западно-Сибирском регионе. Здесь и самый большой аквариум объемом 13 000 кубометров, который внесен книгу рекордов Омской области в 2012 году. А также - богатейший спектр представителей рек и озер Омска и Омской области.

В 2017 году, в рамках реализации гранта правительства Омской области аквариум был реконструирован, в нем заменили оборудование и поселили новых обитателей. При этом оборудование, обеспечивающее очистку самой воды, уже устарело. Поэтому администрация дома детского творчества за счет собственных средств приобрела и установила новый современный фильтр - он подходит даже для очистки прудов.

- Фильтр обеспечивает высокую степень очистки большого объема воды от металлической взвеси, остатков пищи рыб, мути. Установка фильтра позволит содержать в аквариуме породы рыб требовательных к чистоте воды, таких как форель, а также увеличить количество и разнообразие представителей озер и рек Омской области, представленных в акванариуме, - рассказала директор дома детского творчества Октябрьского административного округа Юлия Плоцкая.

И вскоре в аквариум будут выпущены 10 особей разных прихотливых к воде рыб, в том числе, осетр и форель. Омичи с нетерпением ждут посещения обновленной выставки рыбного мира. Так постоянная посетительница «Наутилуса» Анастасия Петрова вместе с сыном Кириллом рассказала, что в последний раз посещали акванариум в прошлом году.

- Каждый год в акванариуме - большие изменения, появляются новые рыбы, черепахи. Нам очень нравится здесь бывать, коллектив «Наутилуса» каждый раз удивляет новинками, - поделилась Петрова.

Параллельно с этой работой партия «Единая Россия» предлагает целый комплекс мер, который позволит в ближайшие пять лет существенным образом улучшить экологическую ситуацию в стране и вовлечь самих граждан в сохранение окружающей среды.