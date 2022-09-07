Владимир Барнашов: Герои аллеи чемпионов станут примером для юных омичей

Барнашов считает, что у проекта - отличный образовательный эффект. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Ранее в администрации города Омска заявляли, что в сентябре 2023 года будет открыта «Аллею олимпийских чемпионов», которая, как рассчитывают авторы этого просветительского проекта, станет новой точкой притяжения омичей и гостей города. Здесь установят бюсты омичей, побеждавших на Олимпийских играх разных лет. А также бюст прославленного борца Александра Карелина, которого многое связывает с Омском.

Скульптуры изготовят в мастерской известного скульптора, члена Союза художников России Сергея Полегаева. Также в проекте участвует знаменитый российских художник Никас Сафронов. Он напишет портреты омских чемпионов.

Недавно Полегаев и Сафронов побывали в Омске, встретились с мэром Сергеем Шелестом и обсудили вопросы, связанные с проектом, а на минувшей неделе общественности уже был представлен портрет олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко.

Сейчас Сафронов работает над портретом другого нашего земляка, олимпийского чемпиона по биатлону Владимира Барнашова. Мы позвонили известному спортсмену и тренеру, чтобы узнать его мнение о новом социальном проекте, одним из героев которого он стал.

- Это замечательная идея - создать аллею олимпийских чемпионов в Омске. Я сразу согласился участвовать в этом просветительском проекте. Хорошее дело. Юные омичи, которые придут на эту аллею, увидят людей, добившихся больших успехов не только в спорте, но и в жизни. Для них это будет отличным примером для подражания. Думаю, этот проект получит и большой воспитательный эффект. Что касается моего портрета, то работа идет, думаю, скоро мы сможем показать его омичам, - поделился Барнашов.

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