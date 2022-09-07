В Омске поймали домушника, который пытался украсть магниты в виде обезьянок

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в омскую полицию обратилась 61-летняя жительница Советского округа. Она сообщила, что неизвестный пытался обокрасть ее квартиру на проспекте Мира.

Как сообщили в пресс службе ведомства, злоумышленник приготовил пакеты, чтобы вынести награбленное, когда на пороге неожиданно появились хозяева квартиры - омичка и ее 34-летний сын. Они попытались остановить его, но безуспешно - преступник убежал из квартиры в неизвестном направлении.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что злоумышленник хотел похитить юбилейные монеты, хранящиеся в специальных альбомах, два сувенирных ножа, чехлы, наручные часы и самое интересное - магниты на холодильник в виде обезьянок. По данным полицейских, подозреваемый вскрыл замок металлическим предметом.

Найти злоумышленника оказалось не так сложно, из-за его особой приметы - невысокий рост. Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых мужчин и вскоре обнаружили подозреваемого в гараж на проспекте Королева. Похититель обезьянок, заметив правоохранителей, попытался скрыться, но был пойман и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.

Как стало известно, 38-летний злоумышленник ранее был судим за кражи, хранению наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Квартиру, по его словам, он вскрыл спицей для вязания.

Добавим, в настоящее время в отношении омича полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.