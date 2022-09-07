Профосмотры в передвижном Центре здоровья от «Единой России» прошли сотни омичей

Проверить сосуды, зрение, снять показатели ЭКГ и попросту получить консультацию врача омичи могут не дожидаясь талончика в поликлинике. С августа в Омске открылся передвижной Центр здоровья от «Единой России», для посещения которого нужен всего лишь паспорт и полис ОМС.

Жительница Омска Наталья Дьякова уже побывала такой «передвижной поликлинике». Женщина осталась очень довольна, ведь благодаря специалистам Центра ей удалось избежать тяжелых последствий здоровья.

- В передвижном Центре здоровья прошла обследование без очередей - все быстро и без проблем. Как оказалось, профосмотр прошла очень вовремя. Чуть затянула бы, и со здоровьем можно было бы попрощаться. Ведь при диабете очень важна ранняя диагностика и грамотная консультация по дальнейшим действиям. Спасибо всем, кто прислушался к нам и организовал выездной пункт, - благодарит омичка организаторов проекта и медиков.

Мобильные бригады медиков были организованы по инициативе партии «Единая Россия» в рамках госпрограммы «Здоровая Россия» и федерального проекта «Здоровое будущее». Поэтому каждый житель может рассчитывать на бесплатную высококвалифицированную помощь специалистов медицины.

- Большинство болезней можно предотвратить - если вовремя задуматься о здоровье и предпринять простые действия. Для начала пройти профилактический осмотр. Такие осмотры выявляют до 60% людей с факторами риска развития хронических заболеваний, нарушениями показателей здоровья, - поясняет врач-терапевт, заведующая Центром здоровья врачебно-физкультурного диспансера Надежда Гульева.

Инициатива должна получить свою поддержку и положительные отклики омичей, тогда таких пунктов в Омске станет еще больше. А очереди в медучреждениях исчезнут. По оценке онколога, главврача Омского онкодиспансера Дмитрия Маркелова, своевременная проверка здоровья позволит пациентам дольше сохранять свой организм в тонусе.

- Очень надеюсь, что эта инициатива, когда «выездная поликлиника» идет к пациенту, будет поддержана. Это значительно упрощает получение медицинской помощи, прививает привычку следить за своим здоровьем, выявляет проблемы на ранней стадии. Обследование прошли уже больше 200 человек и у трети выявлены проблемы со здоровьем, на которые стоит обратить внимание. Я врач-онколог и знаю, как важно вовремя заметить начало заболевания или, что более желательно – научиться предотвращать риски его возникновения, - поясняет Дмитрий Маркелов.

В перспективе мобильный Центр здоровья сможет выезжать на крупные предприятия, а также участвовать в акциях таких проектов как «Онкопатруль» или «День здоровья». Инициативу поддержали не только жители, ее одобрили в правительстве области и администрации города. Выездной центр здоровья продолжит свою деятельность и в следующем году. В планах организовать работу мобильной «поликлиники» на регулярной основе весной и осенью. Главная цель проекта – привить омичам привычку следить за своим здоровьем.