МЧС сегодня объявило штормовое предупреждение в Омской области

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Накануне ГУ МЧС по Омской области объявило штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным синоптиков, сегодня, 7 сентября, и в ночные часы 8 сентября местами по Омской области ожидаются сильный ветер с порывами от 25 метров в секунду и сильный дождь.

В связи с этими опасными погодными явлениями ГУ МЧС по Омской области настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать правила и требования пожарной безопасности при нахождении на улице. Кроме того, омичам советуют держаться подальше от таких объектов, как рекламные щиты, линии электропередачи и любые шаткие конструкции. Автовладельцам стоит воздержаться от парковки транспортных средств вблизи деревьев.

Добавим, в Обь-Иртышском УГМС также предупреждают, что с 7 по 12 сентября в двух районах области - Русско-Полянском и Одесском - сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости). Это опасное явление также ожидается в Черлакском районе.