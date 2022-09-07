Омские медики получили из рук Александра Буркова и Вадима Бережного ключи от автомобилей

Вручение автомобилей прошло у Экспоцентра. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

96 новеньких отечественных «Грант» и 2 УАЗа 6 августа были распределены между центральными районными больницами Омской области. Ключи от автомобилей вручали глава региона Александр Бурков и секретарь омского отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.

- Сегодня в России действует программа модернизации первичного звена. Одно из направлений этой программы – обновление автотранспорта ЦРБ и поликлиник. В прошлом году центральным районным больницам мы передали 129 автомобилей. Сегодня мы передаем нашим учреждениям еще 98 автомобилей, и уже завтра они начнут возить врачей к пациентам, - отметил губернатор.

По оценке Бережного, такие партийные проекты хорошо помогают в развитии медицинской отрасли.

Медотрасль ждет еще один виток развития за счет государственных проектов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- В данный момент фракция «Единая Россия» в Государственной Думе готовит ещё три крупных начинания для медицинской отрасли, которые в рамках национальных проектов послужат ресурсному обеспечению большого количества медицинских учреждений в стране, - пояснил он.