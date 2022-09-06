Андрей Турчак открыл центр по социальной догазификации омском штабе «Единой России»

Недостаточная информированность граждан является главной проблемой социальной догазификации омского региона. Именно эту проблему видит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В рамках визита члена правящей партии в Омск на базе штаба общественной поддержки был открыт консультационный центр по социальной догазификации.

Теперь жители смогут прийти и получить безвозмездную помощь и разъяснения, как провести в своё жилье газ с минимальными затратами. Консультировать омичей будут специалисты «Единой России» и «Межрегионгаза».

- При потенциале порядка 25 тысяч домовладений заключено чуть более 5 тысяч договоров. Подведён газ только к 1000 домовладений. Для того, чтобы этот недостаток информации компенсировать, на базе штаба общественной поддержки «Единой России», который был развёрнут одним из первых в России, мы вместе с «Газпромом» открыли консультационный пункт. Если опыт его работы окажется удачным, будем масштабировать эту практику на другие регионы, – сказал Андрей Турчак.

Для удобства жителей консультации будут проходить и приемных депутатов.

- У нас за каждым населённым пунктом закреплены региональные, муниципальные депутаты, у которых стоит задача проведения встреч с жителями. Нужно подать три документа, чтобы стать участником большой программы, запущенной «Единой Россией» и поддержанной президентом. Наша задача – наращивать объёмы, чтобы люди не боялись подавать заявки. Когда они увидят, что населённые пункты, домовладения догазифицируются, эта работа пойдёт активнее, – заверяет спикер.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов поблагодарил «Единую Россию» за помощь в реализации программы.

- Программа становится бессрочной. Пока не закончим газификацию Омской области - всегда будет идти догазификация. И помощь партийного проекта «Единой России» «Газификация» – своевременна, – отметил он.

К слову, программа по догазифиакции начала действовать с 2021 года по указу президента Владимира Путина. Омичи могут рассчитывать на бесплатное подведение газовой трубы к границам участка, где расположен жилой дом. Также в Омской области действует льготная программа, которая позволяет омичам возместить затраты на покупку оборудования, которое будет установлено в помещении.

Принимают заявки сегодня в отделениях МФЦ и на портале Госуслуг. По инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на многоквартирные дома.