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Общество6 сентября 2022 10:30

Пропавшего 15-летнего Александра из Омска разыскивает полиция и спасательный отряд

Парень вышел из дома в черном спортивном костюме и исчез
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

При себе был телефон, но на звонки родителей и полиции не отвечает. В Омске объявлен розыск 15-летнего подростка, который вышел из дома 5 сентября.

Последний раз его видели по месту жительства на улице Осипова в Ленинском округе. Поздней ночью понедельника он вышел из дома и пропал.

Парень был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, серые кроссовки, на голове - бейсболка черного цвета.

На вид омичу 15-17 лет, рост около 170 см, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.

Жителей города просят откликнуться, если кто-то знает о местонахождении Александра, по одному из номеров телефонов: 79-25-02, 79-26-71.

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