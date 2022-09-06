Пропавшего 15-летнего Александра из Омска разыскивает полиция и спасательный отряд

Фото: УМВД России по Омской области

При себе был телефон, но на звонки родителей и полиции не отвечает. В Омске объявлен розыск 15-летнего подростка, который вышел из дома 5 сентября.

Последний раз его видели по месту жительства на улице Осипова в Ленинском округе. Поздней ночью понедельника он вышел из дома и пропал.

Парень был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, серые кроссовки, на голове - бейсболка черного цвета.

На вид омичу 15-17 лет, рост около 170 см, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.

Жителей города просят откликнуться, если кто-то знает о местонахождении Александра, по одному из номеров телефонов: 79-25-02, 79-26-71.