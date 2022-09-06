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Общество6 сентября 2022 9:30

18 без прав, трое пьяные: итоги рейда по мотоциклистам от омской Госавтоинспекции

Омская ГИБДД поймала 18 мотоциклистов без прав
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Госавтоинспекция Омской области подводит итоги рейда по водителям мотоциклов. Профилактические мероприятия, которые прошли в минувшие выходные, выявили любопытные цифры.

- В ходе проведения мероприятия выявлено 74 нарушения, совершенных водителями мототранспорта, - уточнили ведомстве.

Из них 18 человек попросту катализ без прав, трое – вовсе пьяные. Еще пятеро просто забыли документы дома, а «железные кони» восьмерых омичей не были зарегистрированы. На штрафстоянку уехали 5 мотоциклов.

В ГИБДД напоминают об элементарных правилах безопасности: управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, соблюдать боковой интервал и дистанцию и не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

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