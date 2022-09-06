Разорвала и разбросала: в Омске кондуктор не приняла у ребёнка старое удостоверение

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне стало известно об инциденте о шокирующем инциденте, который произошел в омскм транспорте. Сообщение о нем появилось в паблике Я живу [В] Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила мать мальчика, около 8:30 утра на остановке «Голубой огонек» в центре Омска в троллейбус, следующий по маршруту №16, зашел ребенок. Он попытался расплатиться за проезд картой «Омка», однако его удостоверении было недействительным, а новые в этом учебном году не выдали. Кондуктор отказалась принимать оплату и демонстративно выхватила из рук школьника удостоверение, после чего разорвала его и раскидала его кусочки по салону как конфетти. В итоге за мальчик заплатил его одноклассник, у которого была с собой наличка.

Мать школьника уже обратилась с жалобой в прокуратуру.

В пресс-службе департамента транспорта омской мэрии рассказали, что вся информация об инциденте, произошедшем этим утром, была передана МП «Электрический транспорт. Кроме того, по факту поведения кондуктора будет проведена служебная проверка. В случае, если все подтвердится, билетера привлекут к дисциплинарной ответственности.

- С кондукторским составом филиала „Троллейбусное депо“ МП г. Омска „Электрический транспорт“ перед выходом в рейс будут проведены дополнительные инструктажи о недопустимости подобных случаев впредь, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Омске происходили ситуации, когда школьников высаживали из транспорта из-за недействительного удостоверения.