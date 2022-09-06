Лжеадвоката в Омске обязали выплатить обманутому клиенту 37 млн рублей

Ранее суд приговорил липового адвоката к 5 годам исправительной колонии, однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Фото: Дарья Тимофеева

Накануне Омский областной суд отклонил апелляцию Степанова Д., которого ранее признали виновным по статьям «Мошенничество», «Хищение чужого имущества путем присвоения или растраты», «Использование поддельного документа». Теперь лжеадвокат должен выплатить потерпевшему 37 миллионов рублей по двум гражданским искам.

Куйбышевский районный суд установил, что Степанов похитил вверенные ему 5,2 миллиона рублей, которые принадлежали бизнесмен Радченко С. Обвиняемый также присвоил себе 50% доли в уставном капитале ЗАО «Фирма «Резерв», которые вверили ему, и совершил их растрату на сумму почти 32 миллиона рублей, владельцами которых были два иногородних предпринимателя Радченко С. и Яцковский В. Кроме того, Степанов Д. использовал липовый диплом о высшем образовании, чтобы получить статус адвоката.

В соответствии с материалами дела 31 марта 2022 года суд приговорил Степанова Д. к 5 годам исправительной колонии общего режима. Однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Добавим, как рассказали в ведомстве, судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда определила приговор районного суда оставить без изменения, а апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы защитников - адвокатов осужденного, апелляционные жалобы представителя потерпевших и заинтересованных лиц – без удовлетворения.