В Омске автомобилист, зверски избивший школьника на велике, не смог обжаловать приговор суда

Инцидент произошел еще в начале июля 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне омская прокуратура сообщила, что 39-летнему автомобилисту, который зверски избил подростка-велосипедиста, не удалось обжаловать приговору по уголовному дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений».

По материалам дела, инцидент произошел еще в начале июля прошлого года. Тогда омич двигался на своем автомобиле по улице Волгоградской на Левобережье, где под надуманным предлогом вступил в конфликт со школьниками на велосипедах. Он вышел из машины и набросился на детей, после чего ножом нанес несколько ударов по великам. Одно из транспортных средств подростков изверг кинул в багажник своего автомобиля. Спустя время одержимый мужчина догнал одного из убежавших школьников и избил его.

За это суд приговорил 39-летнего омича к 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Мужчина, неудовлетворенный решением инстанции, попытался его обжаловать.

Как сообщили в прокуратуре, апелляцию автомобилиста не удовлетворили.

Добавим, в настоящее время приговор вступил в законную силу.