Больно смотреть: в Омске перебегавшего дорогу ребенка отбросило на обочину при столкновении с иномаркой

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Накануне вечером в Госавтоинспецию поступило сообщение о ДТП на улице Хабаровской, в результате которого пострадал ребенок.

По предварительной версии, 35-летний омич, находившийся за рулем автомобиля «Great Wall», двигался по улице Хабаровской со стороны улицы 25-й Рабочей. В районе дома №85 он наехал на 9-летнего ребенка.

На кадрах видно, как трое детей пытаются преодолеть поток машин в неположенном месте. Самый смелый, не рассчитав возможности, буквально прыгнул под колеса иномарки. Водитель, соответственно, не успел затормозить.

- В результате жесткого столкновения мальчика отбросило на пыльную обочину. Он получил множественные травмы - его доставили в больницу, - уточнили в ГИБДД по Омской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства происшествия.

В социальных сетях омчии обсуждают происшествие. Кто-то защищает водителя, а некоторые - ребенка.

- Больно смотреть, - написала Татьяна Горбатва в официальной группе региональной ГИБДД во Вконтакте.

Напомним, 31 августа в поселке Омском произошло похоже ДТП. Тогда 42-летний житель области за рулем автомобиля «КИА» врезался в 6-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.

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