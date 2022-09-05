Тело школьницы из Омской области обнаружили в Москве

Ранее мать девочки сообщала о ее пропаже Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня на юго-западе Москвы на улице было обнаружено тело 14-летней школьницы из Омской области. Об этом сообщил «СуперОмск».

Как стало известно, труп девочки был обнаружен в ночь с воскресенья на понедельник около одного из домов по Ленинскому проспекту. Ранее мать школьницы сообщила об ее исчезновении. Травмы на теле девочке говорят о том, что скорее всего она покончила с собой.

Известно также стало, что семья погибшей из Омской области - мать девочки родом из Усть-Ишимского района, а отчим – из Омска.

Добавим, в настоящее момент правоохранительные органы ведут расследование, чтобы уточнить все обстоятельство и причины произошедшего.