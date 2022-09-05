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Происшествия5 сентября 2022 11:27

Тело школьницы из Омской области обнаружили в Москве

По предварительной версии, девочка покончила с собой
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Ранее мать девочки сообщала о ее пропаже

Ранее мать девочки сообщала о ее пропаже

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня на юго-западе Москвы на улице было обнаружено тело 14-летней школьницы из Омской области. Об этом сообщил «СуперОмск».

Как стало известно, труп девочки был обнаружен в ночь с воскресенья на понедельник около одного из домов по Ленинскому проспекту. Ранее мать школьницы сообщила об ее исчезновении. Травмы на теле девочке говорят о том, что скорее всего она покончила с собой.

Известно также стало, что семья погибшей из Омской области - мать девочки родом из Усть-Ишимского района, а отчим – из Омска.

Добавим, в настоящее момент правоохранительные органы ведут расследование, чтобы уточнить все обстоятельство и причины произошедшего.

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