Жительница Омска прошла отборочный этап шоу «Голос 60+» с песней Патрисии Каас

Фото: «Первый канал»

Вчера, 4 сентября, на «Первом канале» вышел первый выпуск нового сезона шоу «Голос 60+», в котором принимают участие исполнители возрасте от 60 лет со всей страны. Среди прошедших в следующий этап оказалась 61-летняя жительница Омска Светлана Иванова. Она участвовала в подобном проекте впервые. Первый опыт участия оказался сразу успешным.

Как стало известно, перед жюри Светлана исполнила песню «Vénus des abribus» известной французской певицы Патрисии Каас. Роскошный тембр голоса женщины оценили наставники шоу - Александр Малинин и Валерий Сюткин. Омичка выбрала наставником последнего.

Отметим, ранее в шоу «Голос» принимала участия омичка Мария Русакова. В этом году она выступила на презентации хоккейного клуба «Авангард», которая прошла 28 августа в Омске на Соборной площади.