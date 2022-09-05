Синоптики прогнозируют заморозки в Омской области 5 и 6 сентября

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

До -2 градусов ожидаются заморозки в приземном слое 5 и 6 сентября. О непогоде в Омской области сообщают синоптики Обь-Иртышского управления.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом, - рекомендуют омичам.

Также по прогнозам синоптикам, 6 сентября в регионе температура воздуха днем прогреется до +26°С. Ночью максимум +14°С. В отдельных районах 0...-2°С. Возможен кратковременный дождь.

7 сентября днем до +21°С, местами до +10°С. Ночью потеплеет до +16°С. Однако на протяжении суток возможны осадки.

Сильнее всего ночью похолодает в четверг. Тогда столбик термометра опустится до -5°С ночью. Отмечается понижение дневных температур до +17°С. Преимущественно без осадков. Ветер западный до 12 м/с.