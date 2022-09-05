Омич взял у государства 2,2 млн рублей на разведение кроликов и потратил их на себя

Кролики - это не только ценный мех, но и пару миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под суд пойдет 31-летний житель Любинского района Омской области, который решил заняться предпринимательством. Его дело передано в Центральный районный города Омска.

Омич представил на конкурсе бизнес-план по развитию кроличьей фермы. Проект был признан состоятельным и молодой бизнесмен получил 2,2 млн рублей. Но деньги пошли не по назначению.

- Он изготовил фиктивные договоры о приобретении дорогостоящей шедовой системы содержания животных, дополнительной техники и оборудования, проведении работ, необходимых для разведения и содержания кроликов. Подложные документы сельчанин предоставил для получения гранта, - уточняют в областном УМВД.

Махинации вычислили сотрудники управления экономической безопасности и арестовали афериста. При этом, у подозреваемого изъяли земельные участки и нежилые помещения – общей стоимостью свыше 2,7 млн рублей.