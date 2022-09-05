В Омске на «G-Drive Арене» 11 октября выступит Anna Asti

Фото: пресс-служба «G-Drive Арены».

Во вторник, 11 октября, в 20:00 Омске на уже открытой «G-Drive Арене» состоится сольный концерт певицы Anna Asti. Билеты уже на выступление артистки поступили в продажу.

Напомним, в эту 3 сентября в Омске было передано в эксплуатацию вновь построенное здание ледовой «G-Drive Арены». Хотя прежде официальное открытие крупного спортивного объекта запланировано на октябрь. Поэтому пока еще ряд матчей старта сезона ХК «Авангард» проведет на выезде. С 2018 года «ястребы» играли домашние матчи в Балашихе, поскольку «Арена-Омск» находилась в аварийном состоянии.