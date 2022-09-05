Анатолий Калиниченко: Только 1,5% людей с ожирением способны изменить свою жизнь

Фото: личная страница Анатолия Калиниченко во «Вконтакте»

Врач-хирург и заведующий хирургическим центром омской частной клиники Анатолий Калиниченко, который уже более 10 лет помогает людям из разных уголков страны и мира побороть избыточный вес, рассказал «КП» об ожирении, его причинах, о эффективности диет и о том, как живет медицина в условиях новых санкций.

- Согласно результатам последнего исследования, проведенного Национальным медицинским центром эндокринологии Минздрава РФ, 30% трудоспособного населения страны (40 миллионов человек) имеют ожирение. Как вы считаете число людей с избыточным весом будет только расти и какие ваши прогнозы?

- Да, во-первых, вся динамика развития человечества показывает, что количество пациентов с ожирением растет, а во-вторых, надо понимать почему это происходит. Калории из воздуха не берутся. Все мы съедаем больше, чем тратим. И вот здесь надо искать корень любого зла. Тратим мы все меньше и меньше с каждым днем. С одной стороны, мы все суетимся, где-то бегаем. С другой стороны, век информационных технологий позволяет нам получать доступ к всему, не отходя от стола. Поэтому количество затрачиваемой энергии снижается, в тоже время растет потребление. Ведь еще 200 лет назад чтобы добыть еду, большинству людей надо было постараться. Что еще важно, она была требующая внимания, требующая желания, усвоения. Сейчас пищевая индустрия производит продукты, которые максимально готовы к употреблению, максимально легко усваиваются. Большое количество сублимированных продуктов, то есть тех, которых уже прошли какую-то обработку. Иными словами, практически всё, что мы съедаем, быстро усваивается. Наше потребление будет расти всегда и у человека нет ни единого шанса выжить в борьбе с этой мощной индустрией, когда на нас с вами воздействуют вывески, реклама.

- Какие причины ожирения у конкретных людей? Ведь есть такие, кто ест и не толстеет.

- Во-первых, имеет большое значение генетическая предрасположенность, а во-вторых, привычки питания в семье. Часто это взаимосвязано. Все-таки главная причина – расстройство питания в детстве. Сейчас голодное время ушло. Как бы ни было жить кому тяжело, но голодают все-таки единицы. И голодное время наших бабушек, когда они застали войну, и послевоенное время, оно ушло. Уже ни мы с вами, ни наши родители в условно голодное время не жили, но привычки остались.

К причинам ожирения можно добавить - изменение питания, снижение физической активности и гормонального фона в связи с ней.

Существуют единичные эндокринные заболевания, которые вызывают появление избыточного веса, но их все равно недостаточно, потому что, чтобы вырастить массу, нужны калории. Ожирение всегда связано с нарушением культуры питания.

- Ожирение влияет на продолжительность жизни?

- Люди с ожирением начинают хуже двигаться, больше потеть, быстрее уставать. Избыточный вес вызывает и психологический дискомфорт – пациенты с ним очень недовольны собой внешне. Получается замкнутый круг людей с ожирением. Они думают о еде каждый день, каждый день - о том, чтобы что-то не съесть, планируют каждый прием пищи, садятся, съедают, собой гордятся, а через некоторое время срываются – и едят. И в момент ее употребления они понимают, что делают плохо, едят и расстраиваются. Не могут остановиться, когда доедают. В конце возникает ощущение, что неправильно сделал, наваливается депрессия. Выход из депрессии один – еда. Она – самый быстрый, легкий способ получения удовольствия, потому что все остальные требуют хоть каких-то затрат, а еду в любой момент можно получить: зашел купил мороженое – вот тебе наступило счастье. Ожирение в основном реализуется через заболевания, которые оно вызывает – сахарный диабет, разрушенные суставы, жировой гепатоз. Сегодня самая частая причина развития цирроза печени – ожирение, а не алкоголизм. Избыточный вес способствует нарушению фертильной функции – женщины становятся бесплодными, у мужчин снижается потенция и т.д. Гепатоз вызывает артериальную гипертензию, инфаркты, инсульты, просто огромное количество заболеваний, которые ухудшают человеческую жизнь, ее качество, и влияют на продолжительность жизни. Человек может умереть раньше времени от манифестации какой-то из этих болезней, или совокупность этих заболеваний приведет к более быстрому износу организма.

- Как пандемия коронавируса повлияла на вас и на медицину?

- В какой-то момент, когда работал замом главврача в БСМП№1, на городское и, в целом – на мировое, здравоохранение легла вся ковидная история, поэтому мы вынуждены были перестроить оказание помощи в этих сложных потоках, когда надо все разграничить. Но это работа. Сегодня - одно, завтра - другое.

Фото: личная страница Анатолия Калиниченко во «Вконтакте»

- Как отразилась пандемия на людях?

- Я думаю, что плохо, потому что люди стали больше сидеть дома, на удаленке. Сколько людей раньше работали так? Единицы. Сегодня во многих компаниях число сотрудников на удаленке более 50%. Люди везде день дома сидят, мало двигаются, естественно, возрастает потребление пищи, поэтому ожирение вместе с коронавирусом растет. В то же время надо понимать, что от вируса погибают в большинстве своем те, кто имеет избыточный вес. Все потому что они переносят его очень тяжело – за снижения жизненной емкости легких, да и в целом они – достаточно больные люди. Средняя выживаемость среди пациентов с ожирением с коронавирусом намного ниже, чем без ожирения.

- Насколько эффективны диеты как способ избавиться от избыточного веса, или только операция в силах помочь?

- Ожирение – это пожизненная и неизлечимая болезнь. Знаете, больные с ожирением как алкоголики, это две схожие очень болезни, потому что ни там, ни там нельзя не вылечить. Нельзя не быть, например, там чуть-чуть алкоголиком. Люди с алкоголизмом – это люди, у которых нарушено восприятие алкоголя. Но у них есть шанс – уйти условно в завязку и не употреблять. Пациенты с избыточным весом – такие же, но только они каждый день вынуждены есть, поэтому ожирение – это абсолютно неизлечимая хроническая болезнь. Конечно, в какой-то момент у многих из них была возможность не есть, взять себя в руки, но чаще всего она давно утеряна. И уже сейчас наступила болезнь и с ней, как и с любой хронической болезнью, надо бороться каждый день – каждый день соблюдать какую-то диету, каждый день ограничивать себя в еде, заставлять заниматься себя физической активностью. Многие люди на это способны? Ну, конечно, нет, потому диету можно соблюдать 3 месяца, полгода, но нельзя жить на ней 40 лет.

Диета эффективна только тогда, когда нужно короткое быстрое снижение веса, но по жизни может быть эффективно только полное изменение образа жизни, структуры питания. В этом должно участвовать все окружение, потому что если у вас есть пациент с ожирением, а вы покупаете для себя конфеты и печенье, то избыточный вес будет всегда. Иными словами, должны все в этом участвовать. Немногие на такое способны. По статистике 1,5% пациентов с избыточным весом могут полностью изменить свою жизнь, не больше. И преимущество операции как раз в том, что вот эти отчаявшиеся в ежедневной и изнурительной борьбе, в которой они всегда проигрывают, потому что болезнь неумолима и каждый раз, когда ты не сделал шаг к борьбе, то ушел назад на несколько шагов. Она дает возможность им вести обычную активную жизнь, насыщаться. Наши пациенты едят обычную еду. У нас нет ограничений по питанию, по калориям. За счет изменения работы желудка, кишечника они едят достаточно медленно и наедаются очень маленьким количеством пищи. Операция, кончено, не панацея. Кто-то может жить и самостоятельно снизить вес, ему не нужна операция.

- Что изменилось в медицине после введения новых санкций? Возникают ли уже сейчас сложности с оборудованием и лекарствами?

- Конечно, сложности есть. Они возникают. И связаны с тем, что медицину как таковую санкции коснулись меньше, потому что это же не военная промышленность, не продукция стратегического назначения, поэтому санкции коснулись медицины не так сильно. Хотя есть ряд устройств, содержащие чипы от различных фирм, которые могут отказаться работать с медучреждениями. Все пока работает. Тревога есть, переживания есть, но пока все работает.

Наверное, что-то будет, но пока я не знаю. Но пока напрямую здравоохранения не касается. Касается, конечно, в рамках разрыва логистических цепочек: увеличилось время поставок; какие-то фармацевтические компании сами уходят с рынка. Пока на данный момент мы не заметили особенных проблем с поставками.