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Происшествия5 сентября 2022 7:25

Показывает свои гениталии в эфирах: подписчики омской горе-матери из Тик-Тока просят помощи у прокуратуры

Подписчики просят омскую прокуратуру разобраться матерью-блогершей из Тик-Тока
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск» во Вконтакте

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск» во Вконтакте

Очередной крик о помощи и мольбы вразумления опубликовали подписчики омской блогерши из Тик-Тока Анастасии Коленцевой. Пользователи сети просят прокуратуру и органы опеки в очередной раз обратить внимание на поведение горе-родительницы.

- Настя продолжает вести неадекватный образ жизни, курить и пить при маленьких детях, и показывать свои обнажённые гениталии в прямых эфирах, - гласит пост в группе во Вконтакте.

В подтверждение своим словам подписчики прикрепили видео. Действительно, героиня ролика в прямом эфире приспускает брюки прямо на камеру, демонстрируя части тела.

Отмечается, что Настя получает детские пособия, которые называет своей зарплатой, а для детей просит денег у интернет-пользователей. Не забывает она и о себе, собирая кэш «на золото, на часы, на алкоголь». Сами же дети, по словам автора, живут в антисанитарии.

- Просим отреагировать прокуратуру. Хотя они прекрасно видят её образ жизни, но никак не реагируют, выписывают ей только штрафы в 500 рублей за ненадлежащий уход за детьми, - говорится в сообщении.

Напомним, омичка стала известна на всю страну после провокационных роликов с аморальным образом жизни, в котором участвую ее дети. Так, в начале 2022 года в прямом эфире она поила маленькую девочку пивом.

ЧПОбщество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ