Жители Омской области регистрировали фейковые фирмы на свое имя за 6 тысяч рублей

Омичи за денежное вознаграждение зарегистрировали на свое имя три фирмы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне прокуратура Саргатского района Омской области завершила проверку законности регистрации и деятельности юридических лиц, зарегистрированных на территории муниципального района.

Как рассказали в ведомстве, в результате были выявлены факты того, что незаконно были образованы 3 юридических лица - ООО «Омскангарстрой», ООО «Иртышский мясопродукт», ООО «БизнесАудит». В связи с этим по инициативе прокуроров следственные органы завели 3 уголовных дела по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

В процессе расследования уголовных дел было установлено, что их фигуранты получили в качестве вознаграждения от 6 до 15 тысяч рублей за регистрацию указанных юридических лиц на свое имя.

- Помимо уголовно-правовой оценки их действий судом, прокурор района предъявил исковые заявления о взыскании с указанных лиц в доход Российской Федерации денежных средств в размере 28 тысяч рублей, полученных в результате преступной деятельности, - добавили в прокуратуре Саргатского района.

Добавим, в настоящее время все требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.