В Омске директора Кировского детского дома-интерната подозревают в растрате почти 700 тысяч рублей

В противопожарной системе в здании прокуроры не досчитались оборудования на 675 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского округа города Омска накануне сообщила об ужасающих результатах проверки «Кировского детского дома-интерната». Ранее надзорное ведомство организовало обследование здание соцучреждения и сравнило результаты наблюдений с документальными данными. Дело касалось расходования бюджетных субсидий на выполнение государственного задания.

- Установлено, что в период с июля 2021 г. по февраль 2022 года БСУСО «Кировский детский дом-интернат» заключали договоры на проведение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации, монтажу аварийного освещения, а также по проведению капитального ремонта системы внутреннего противопожарного водопровода на общую сумму более 5 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Все работы были оплачены в полном объеме. А дальше начались несоответствия. Так прокуроры нашли расхождения между фактически выполненными и принятыми работами.

- Подрядчиками было поставлено меньшее количество автоматических извещателей и иных элементов системы пожарного оповещения, тем самым объемы работ и использованных материалов были завышены на общую сумму более 675 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

При этом 14 февраля 2022 года в здании случилась еще более основательная проверка выполненных работ по пожарной безопасности: случился и сам пожар. В итоге материальный ущерб составил 370 тысяч рублей. Возможно, если бы системы оповещения, изначально монтировали по уму - потери были бы в разы меньше. Собственно, стечение обстоятельств и причиненный ущерб стали поводом для заведения уголовного дела на руководителя детского дома за превышение должностных полномочий.

- Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа, - подытожили в пресс-службе.

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