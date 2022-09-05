При поддержке ОНПЗ в поселке Береговой реализовали проект «Мы в центре»

Спортивно-игровая локация, оборудованная по грантовому конкурсу Омского НПЗ, стала одной из площадок праздника, посвященного 65-летию поселка Береговой.

На средства, которые предприятие выделило проекту-победителю грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», авторы оборудовали большую игровую зону перед Домом культуры – установили крупномерные модули «Тянучка», «Аэролыжи», «Аэролодки» для проведения веселых состязаний.

Внутри ДК инициаторы проекта разместили выставку об истории поселка. Стеллажи для экспозиций и мебель были также приобретены на средства гранта ОНПЗ. Кроме того, закуплено высокотехнологичное световое и видеооборудование, более 100 книг, спортинвентарь для игр в вестибюле ДК.

- Сегодня мы презентуем третью часть купленного на средства ОНПЗ современного спортивного оборудования. Теперь дети микрорайона могут активно и с пользой проводить время. Мы очень благодарны, что ОНПЗ поддержал наш проект, расширила нашу материально-техническую базу. Помощь просто неоценима: количество участников и качество наших мероприятий очень выросли. Благодаря поддержке Омского НПЗ у нас реализованы уже пять проектов, которые позволяют нам идти в ногу со временем, — рассказала директор центра культуры, спорта и развлечений «Береговой» Ирина Широких.

При участии ОНПЗ в Береговом построена спортивная площадка, реконструирована крытая эстрада, площадь перед ДК и две детских площадке. Также возведена стела в честь ветеранов ВОВ и обновлена в школьная мебель.

Грантовый конкурс ОНПЗ — ключевой проект программы социальных инвестиций «Родные города компании «Газпром нефть», который проводится с 2014 года. В 2022 году 17 проектов активных омичей получили поддержку Омского НПЗ.