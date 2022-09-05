В Омске на Левом берегу неизвестные обстреляли машину

Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтатке».

Владелец машины омич Даня Кисель поделился информацией о произошедшем в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал, что 27 августа неизвестные обстреляли из оружия его «Волгу». Инциденте произошел во дворе дом №5 на улице Взлетной на Левобережье.

- Обнаружили, что кто-то стрелял в машину из пневматического пистолета. Прошу откликнуться всех, кто видел или владеет какой-либо информацией о данном инциденте. Если вы сами это сделали, лучше вам прийти и объяснится, иначе придётся нам смотреть камеры наблюдения и тогда будут применены другие меры, - написал автомобиля в посте.

Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтатке».

В комментариях под постом появились омичи, которые рассказали, что уже сталкивались с подобной ситуацией.

- В мою тоже стреляли из первой 16-этажки на Южном. Попали в крыло, метились наверное в колесо. Испортили покрытие. Машина была неделя как из салона, - поделилась одна из жительниц города.

Добавим, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего.