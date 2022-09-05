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Происшествия5 сентября 2022 4:35

Водитель кроссовера пойдет под суд за смерть троих омичей в ДТП под Омском

Авария произошла на Сыропятском тракте в феврале 2022 года
Виктория КОВЕРНЕВА
Точку в трагедии поставит суд.

Точку в трагедии поставит суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куйбышевский районный суд передано уголовное дело 53-летнего водителя «Ford Maverick». Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшие смерть более двух человек.

- Житель Омска, следуя по Сыропятскому тракту, в районе СНТ «Мир» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Lada Granta 219010», - уточнили в прокуратуре.

Трагедия произошла 26 февраля. При столкновении на трассе погиб водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров. Также в числе пострадавших оказался 15-летний ребенок.

Теперь судьбу лихача будет решать судья.

КриминалПроисшествия: ДТП