В Омске в одном из бутиков в «Континенте» загорелась одежда

Фото: паблик «ЧП Омск» во «ВКонтакте»

Накануне в одном из бутиков в торговом центре «Континент» загорелась одежда. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте».

Как стало известно, в пожаре никто не пострадал. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась - продавец магазина самостоятельно потушил огонь при помощи огнетушителя, находившегося в торговом зале.

Как видно на видеозаписи, выложенной в соцсетях, источник огня мог находиться где-то в районе внутренней отделки помещения магазина. Вполне возможно, что причина возгорания могли стать проблемы с проводкой.

Напомним, 21 апреля этого года произошел пожар в торговом центре «Октябрьский». Тогда понадобилась помощь спасателей - они ликвидировали огонь за пару минут. Все находившиеся в здании 150 человек самостоятельно покинули торговый центр. Никто не пострадал.