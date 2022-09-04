В Омске на 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Бродская

Фото: пресс-служба Омского государственного музыкального театра

Сегодня, 4 сентября, на 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ и ведущий мастер сцены Омского государственного музыкального театра Людмила Бродская. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Людмила Бродская закончила Волгоградское училище искусств по специальности Актриса театра музкомедии». В период с 1972 по 1978 год работала в Волгоградском театре музыкальной комедии, а потом с 1978 по 1985 в Красноярском театре музыкальной комедии. В 1985 артистка приехала в наш город, где проработала в Омском музыкальном театре до 1987 года. С 1987 по 2001 год Бродская работала в Хабаровском театре музыкальной комедии. В 2001 году она вернулась в труппу Омского музыкального театра, в которой пробыла до 2012 года.

За свою жизнь Бродская исполнила партии и из следующих оперетт и музыкальных комедий: Зинаида и Фелисата Михайловна («Забывчивый жених» В. Казенина, 1985), Аграфена Саввишна («Женихи» И. Дунаевского, 2000), Бэтси («Моя жена – лгунья» В. Ильина, В. Лукашова, 2003), Тетя Катя («В шесть часов вечера после войны» Т. Хренникова, 2003), Варвара Капитоновна («Вечно живые» В. Казенина, 2005), Семеновна («Бабий бунт» Е. Птичкина, 2009), Коробочка («Мертвые души» А. Журбина, 2010), Шанель («Восемь любящих женщин и один мужчина» А. Журбина, 2011).

В 2011 году за роль мамы Миши в музыкальной повести Г.Портнова «В мае 45-го...» она стала лауреатом премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени народного артиста России Н.Д. Чонишвили.