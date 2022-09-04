В Омской области второй за сутки автомобиль улетел в кювет и перевернулся

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Вчера вечером в ОМВД России по Павлоградскому району поступило сообщение о ДТП на трассе Павлоградка-Юрьевка.

Как сообщили в ведомстве, приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Тойота», двигался по автодороге Павлоградка-Юрьевка. В районе 13 километра трассы он не справился с управлением и угодил в кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате аварии 33-летний пассажир «Тойоты» скончался от полученных травм на месте. Водителю понадобилась помощь медиков - его доставили в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины ДТП правоохранителям предстоит еще установить в ходе проверки.

Напомним, вчера в это же время произошла похожа авария, однако тогда водитель погиб. Тогда 44-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» двигалась по автодороге Омск-Муромцево. В районе 36 километра трассы она не справилась с управлением и улетела в кювет, где машина перевернулась. Примечательно, что сообщения об этих ДТП поступили полицейским в одно и то же время - в 20:30.

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