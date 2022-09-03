Омский аэропорт отказал в полосе бегунам-марафонцам

Фото: сайт Омского аэропорта.

Организаторы Сибирского международного марафона сообщили, что запланированный на 24 сентября экиден в Омском аэропорту, не состоится. Причина проста - бегунам просто не смогли предоставить на некоторое время взлетную полосу.

- После сообщения омского аэропорта о невозможности проведения эстафеты, вызванного объективными и не зависящими от руководства этого объекта обстоятельствами, нам понадобилось некоторое время для проработки альтернативного варианта проведения. Однако, учитывая время, оставшееся до объявленной даты экидена, нормативные документы, регламентирующие сроки оформления документов, связанных с обеспечением безопасности массовых мероприятий, устанавливающие порядок перекрытия движения по дорогам общего пользования, и другие аспекты организации, мы решили поставить на паузу проведение события в этом году, – говорится в сообщении пресс-службы SIM.

При этом организаторы подчеркнули, что не намерены отказываться от воплощения своей идеи в жизнь.

- Марафонская эстафета, над возрождением которой мы работали последнее время. Поверьте, нам очень жаль, что не удалось реализовать идею, воплотив её именно как «OMSK-AERO Экиден», в уникальном формате и с перспективным продолжением своей истории. Было бы слишком безответственно и непрофессионально в скоростном режиме изменить концепцию события, провести его наспех на городских набережных или в парках, и не пополнить наш календарь событий чем-то действительно инновационным. Мы не отказываемся от своих намерений, мы просто хотим качественно спланировать и подготовить долгожданный командный забег, учесть в будущем возможные барьеры и ограничения, - подытожили на официальной странице сибирского международного марафона.

Возможно, экиден запустят в следующем году.