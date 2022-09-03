Губернатор Омской области поздравил жителей Берегового с 65-летием посёлка

В рамках объезда, который проходит сегодня, первые лица региона и города побывали в парке «Зеленый остров», осмотрели ход ремонтных работ на стадионе «Сибирский Нефтяник» и проверили, как ведётся строительство крытого ледового катка возле Омского государственного технического университета. Осмотрели, как реализуется проект «Безопасный город» в домах на улице Пригородная и ознакомились с благоустройством территории школы №95 в Лукьяновке. А также проверили благоустройство дворов на улице Волкова и территории возле ДК «Звездный».

На улице Бородина губернатор Омской области Александр Бурков осмотрел, как реализуется федеральный проект «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

Депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань рассказал, что помимо дорожного покрытия здесь уложена новая тротуарная плитка, установлены бордюры, остановочные павильоны, дорожные знаки и светофоры.

- Жители обращаются с просьбой обустроить на территории микротерриторию, установить детскую площадку и скамейку. В будущем мы можем развить здесь бульвар, - обратил внимание Дмитрий Сахань. - Пока не хватает зелёной зоны. Но, помимо школ и детских садов, рядом Первомайский рынок, кинотеатр, гипермаркеты в шаговой доступности, ледовый дворец имени Ирины Родниной. Так что будет отличная общественная зона. В рамках нацпроекта «БКД» удалось ещё и полностью поменять тротуар. Малые архитектурные формы поменять не можем – голосование по проектам благоустройства 2023 года уже прошло, постараемся попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» наследующий год. Руки в любом случае не опустим. Будем искать дополнительные возможности.

- Надо работать и смотреть – где можно привлечь гранты или поддержку по инициативному бюджету, - посоветовал губернатор Александр Бурков.

В завершении рабочего объезда глава региона и мэр Омска Сергей Шелест посетили поселок Береговой, который отмечает в эти выходные 65-летний юбилей. Павел Корольков, член общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины» в Омской области рассказал, что творческие коллективы города представили свои лучшие номера. По его словам, важной задачей федерального проекта является обеспечение доступности учреждений культуры для граждан России, независимо от места их проживания.

- Особенно это актуально для малых городов, сел и районных центров, где зачастую клубы - единственные учреждения культуры, они объединяют в себе музеи, театры, досуговые центры, площадки для развития народного творчества и промыслов, являются центрами коммуникации для населения. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, прокомментировал Корольков.

Он отметил, что реализация проекта ведется по направлениям: «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры – детям», «Модельные библиотеки», «Автоклубы», «Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств», «Муниципальные музеи», - отметилчлен общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины».

В ДК «Береговой» юбилей микрорайона отмечают праздничным концертом. Александр Бурков поздравил жителей посёлка с круглой датой.

- Поздравляю вас с 65-летним юбилеем микрорайона. Вроде бы для населённого пункта это не так и много, а, с другой стороны, это целая история: это целое поколение людей, которые создавали производства, работали на этих предприятиях и сегодня продолжают жить в посёлке Береговом. Как бы ни было сложно сегодня и в предыдущие годы, мы знаем, что в Береговом живут неравнодушные, активные люди, которые, невзирая ни на что, всегда думают, как они будут жить завтра в своём посёлке. И даже программа по переселению из ветхого и аварийного жилья подчеркнула, что никто не готов уезжать из посёлка, все готовы жить в любимом месте. Вы из той категории людей, которые не ищут, где им будет хорошо, а создают это хорошо здесь и сейчас. Сегодня есть инициативный Павел Юрьевич Корольков, который настоял на том, чтобы построить по улице Иртышской детскую и спортивную площадки, — это только первые шаги благоустройства. По его инициативе также администрация города Омска начинает работы по освещению девяти улиц в посёлке. И я считаю, что это начало большого пути по дальнейшему благоустройству и возрождению нашего посёлка. Я желаю вам всех хорошего настроения, сил, здоровья, счастья и благополучия в каждой семье,- сообщил глава региона.

Подводя общие итоги большой рабочей поездки по Советскому округу, Александр Бурков отметил, что ему важно было услышать людей.

- Где и какие недоработки, какого качества работы по тротуарам, строительству дорог, ремонту придомовых территорий, - это общение с людьми для меня очень ценно. И их предложения депутатам, властям округа - здесь ещё немножко продлить проход на 5-10 метров, чтобы была доступность выхода на тротуар и дорогу, а здесь сделать микротерриторию. Но главное, люди сегодня неравнодушны к тому, что делается в их микрорайоне. Я сразу ставлю задачу главе города, главе округа, чтобы мнение людей было учтено и реализовано. В этом, наверное, и заключается отличие людей, живущих в Советском округе, - они очень активные, неравнодушные и болеют душой за свою территорию. И, что приятно, если они голосовали за выбор территории по благоустройству, то они приходят, контролируют и участвуют в процессе. Это самое ключевое - включенность каждого омича в жизнь города и в решение тех задач, которые мы сегодня сообща решаем областным правительством и администрацией города Омска,- резюмировал Бурков.