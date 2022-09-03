В омских Нефтяниках на полном ходу перевернулся КАМАЗ с песком

В этом аварии обошлось без пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске в городке Нефтяников произошла крупная авария, инициатором которой стал водитель КамАЗа. При проезде перекрестка на улице 1-я Заводская мужчина слишком усердно давил на педаль газа и не сумел войти в поворот. Поэтому машину, груженную песком, на высокой скорости занесло, и в считанные секунды автомобиль вообще опрокинулся на бок.

- Во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Отметим, что в этот же день при лобовом столкновении в Москаленском районе Омской области погиб водитель легкового автомобиля отечественного производства.

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