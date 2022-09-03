В 2023 году «Единая Россия» планирует запустить проект по ремонту подъездов

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест продолжают объезд Советского округа Омска. Сегодня первые лица посетили территорию парка «Зеленый остров», осмотрели ход ремонтных работ на стадионе «Сибирский Нефтяник» и проверили, как ведётся строительство крытого ледового катка возле Омского государственного технического университета. Осмотрели, как реализуется проект «Безопасный город» в домах на улице Пригородная и ознакомились с благоустройством территории школы №95 в Лукьяновке.

Следующим важным объектом по маршруту губернатора и мэра стала территория у дворца культуры «Звездный». О проведенных работах рассказала депутат Омского городского Совета Наталья Чебыкина.

- В 2021 году здесь были выполнены демонтажные работы, реконструкция подпорных стен, замена твердого покрытия на центральной площади перед ДК, пешеходных дорожках сквера и отмостке здания. Обустроены дополнительные парковочные места, выполнен ремонт внутриквартального проезда. Выполнен монтаж электрических сетей, установлено 49 парковых светильников. Работы по благоустройству включили в себя также мероприятия по сносу и обрезке зеленых насаждений, обустройству газонов, - сообщила Чебыкина.

В этом году должен быть установлен теневой навес - пергола, тематические арт-объекты – макеты девяти планет солнечной системы, парковые скамейки, уличные лавки, урны, цветники, вазоны и велопарковки.

В 2022 году было выбрано новое место для детской площадки в стилистике космического объекта. - По результатам внесения изменений было предложено разместить макеты планет Солнечной системы, - прокомментировала Чебыкина.

Не осталось внимания первых лиц региона благоустройство дворов в Советском округе по федеральному партийному проекту «Единой России». Во дворе домов № 1А, 3А, 5А, 9А по улице Волкова завершают ремонт.

- Здесь заменили асфальтового покрытие, установили бордюры и организовали подходы к подъездам, - рассказал депутат Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич. – Осталось только установить скамейки и урны.Жители неоднократно обращались с вопросом проведения внутреннего ремонта подъездов. За счет внебюджетных средств эти работы удалось выполнить в предыдущие годы, а также в начале этого года. Поэтому мы идем с некоторым опережением, так как в настоящее время в федеральном уровне фракция «Единой России» в Госдуме готовит проект под рабочим названием «Жители МКД», по которому будут как раз ремонтировать подъезды. Об этом на неделе сообщил заместитель Генерального секретаря партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Сидякин.

- С чем чаще всего обращаются к депутатскому корпусу жители пятиэтажек в этом микрорайоне? – спросил Александр Бурков.

- Первоочередные задачи - по кровле, тепловые проблемы. Также мы много лет оказываем содействие внебюджетными средствами на те же ремонты подъездов.Дома старые, и люди хотят выйти из квартиры в нормальный подъезд. В начале года этим двум домам помогли и уже почти сделали ремонт,- рассказал Дмитрий Лицкевич.

Рядом с жилым массивом находится библиотечный центр «Дом семьи». Александр Бурков осмотрел помещения библиотеки, в которой реализованы сразу несколько проектов. В 2020 году здесь начал работу оздоровительный проект «Дышим на здоровье», в 2021 году – общественно-полезный проект «Сделай шаг к здоровью». Оба проекта направлены на популяризацию здорового образа жизни.

Дмитрий Лицкевич рассказал, что в этом году в библиотеке продолжают реализацию президентского грантового проекта «Открытый мир», в рамках которого организован досуговый комплексный центр для людей с инвалидностью.