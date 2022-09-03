До конца года 182 омских дома будут подключены к «Безопасному городу»

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест продолжают сегодняшний объезд Советского округа Омска. Первые лица утром посетили парк «Зелёный остров», осмотрели ход ремонтных работ на стадионе «Сибирский Нефтяник» и проверили, как ведётся строительство крытого ледового катка возле Омского государственного технического университета.

Новая функция безопасности

Далее глав региона и города ознакомили с ходом внедрения проекта «Безопасный двор» на примере дома №27 по улице Пригородная. Новый информационный ресурс направлен на создание правопорядка и безопасности региона за счёт прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Видеокамеры с панелей «умных» домофонов будут охватывать периметр домов, а видеопотоки поступать в хранилище АПК «Безопасный город». Проект рассчитан на внедрение на срок до 2024 года. Система видеонаблюдения и мониторинга направлена на повышение уровня безопасности горожан.

- На примере дома мы видим, как выполняется модернизация домофонного оборудования на многоквартирных жилых секторах. В целом по городу 182 дома будут полностью оборудованы и подключены к системе, с обеспечением трансляции в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» уже в этом году. Работы планируется завершить до конца 2022 года. Для жителей оснащение домов будет бесплатным. Проект поможет обеспечить безопасность жителей, - рассказал о проекте губернатору депутат Омского городского Совета Алексей Провозин.

- То есть любой житель может подключить эту функцию? Когда ребёнок дома, а родители на работе и звонок по домофону, - родители, находящиеся на работе, могут включить и увидеть, кто звонит ему в квартиру? Это всё бесплатно входит в комплекс? - уточнил Бурков.

- Да. Раньше были обычные домофоны, просто поменяли и установили новые. С этого дома и начали, - уточнил Провозин.

Школьный двор - центр внимания

Далее, в микрорайоне Лукьяновка, куда прибыли руководители, первым лицам показали ход благоустройства пришкольной территории. Ее облагораживают по федеральному проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» около школы №95. Работы проводятся под контролем депутата Омского городского Совета Инны Гомолко.

- В 2021 году проведено рейтинговое голосование по отбору территорий, расположенных в жилых массивах и в спальных районах округа. В Советском округе под благоустройство попали 18 зон рекреации. Одна из них на территории школы №95. Здесь выполняется обустройство хоккейной коробки с резиновым покрытием и оборудованием для занятий баскетболом и волейболом, обустроен тротуар, выполняется обустройство детской площадки и школьного двора, - рассказала Гомолко.

Всего в 2022 году в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Омске планируется благоустроить 89 общественных территорий, из них 11 больших знаковых объектов и 78 микротерриторий в спальных районах города.

- Вижу, территория вам знакома, вы её хорошо знаете. И все проблемы знаете. И у вас такой основательный план на перспективу. Вы для себя определили, где и какие проблемные точки, что необходимо делать и в какой очерёдности, я правильно понимаю? Всё-таки ключевое, что необходимо в вашем микрорайоне делать? - спросил Губернатор Александр Бурков.

- Территории 95-й школы является центром внимания, потому что школа большая, рядом еще детский сад, поэтому мы стараемся максимально насытить территорию разными объектами. К нам даже федерация регби обратилась с просьбой дать им место для занятий, в том числе на будущей многофункциональной площадке, где как вы видите, завершается покрытие современным синтетическим материалом, - похвасталась депутат.

- Ведь в каждой зоне школьной территории дети, пользуясь хорошей погодой, занимаются футболом, волейболом, гандболом.

Вот и сегодня школьники воспользовались присутствием губернатора, чтобы попросить автограф. Среди них и юный регбист Кирилл, который начал заниматься этим видом спорта два года назад.

- Если мяч ведёт наша команда, то я играю нападающим, если обороняемся – защитником, - рассказал о своих успехах в спорте мальчик.

- Ты выбрал мужественный спорт, так что давай, не подводи своих ребят в команде, - пожелал Александр Бурков юному спортсмену.