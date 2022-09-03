«Единая Россия» в Омске предложила разработать программу строительства крытых футбольных стадионов

Сегодня стартовал рабочий объезд города. Губернатор региона Александр Бурков и омский мэр Сергей Шелест начали работу с Советского округа. Первая точка в маршруте - парк «Зелёный Остров», ведь в данный момент на территории парка реализуют второй этап благоустройства этой зоны отдыха по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия».
Депутат Омского городского Совета, руководитель бюджетного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин рассказал, что в 2021 году подрядной организацией ООО «СибДор» был выполнен большой объём мероприятий по обустройству парка: демонтажные работы, обустройство освещения, укладка тротуарной плитки и поребрика, установка малых архитектурных форм, обустройство лотков и дождеприёмников, озеленение территории. Стоимость двух контрактов на обустройство всего пространства составила 91 млн рублей.
В 2022 году в парке конкурсная документация предусматривает демонтаж твёрдых покрытий, расчистку и вертикальную планировку территории, обустройство тротуаров, проездов, велосипедной дорожки, озеленение территории. По задумке, здесь должны высадить 2500 деревьев и кустарников, разбить 12 тысяч квадратных метров газонов, проложить дополнительное освещение.
Также сейчас ООО «Строительная компания Альянс» проводит работы по обустройству лестниц с облицовкой ступеней гранитными плитами.
- Территория парка «Зеленый остров» станет частью развития 15-километровой набережной Иртыша. Это проект, инициатором которого является губернатор Омской области Александр Бурков. Развитие набережной на федеральном уровне поддержит партия «Единая Россия». Об этом накануне в рамках рабочей поездки в Омск заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин. Вместе с ним эту идею поддержал заместитель министра строительства России Алексей Ересько, - рассказал Алексей Сокин.
В конце встречи губернатор напомнил, что студенты просили установить здесь памятник студенческим строительным отрядам Омской области. Сокин подтвердил, что проект готов и утвержден худсоветом города. Об установке архитектурного ансамбля договорились на 2023 год.
- Мы в областном правительстве готовы выделить деньги на проектирование набережной. Но мне нужно понять, мы начинаем проектирование какого участка? Что является сегодня ключевым для жителей города? Какая зона отдыха, какой участок набережной? – задался вопросом глава региона.
- Поэтому наше предложение - разобрать по пазлам, - прокомментировал Алексей Сокин. - Первый пазл уже в процессе — это Зелёный остров, то есть он укомплектовывается. Второй пазл - мы предлагаем Набережную Тухачевского. То есть, мы сделали архитектурную концепцию со всеми исследованиями, вовлечением, социологией, архитектурой. От Кемеровской до метромоста.
Посетили Александр Бурков и Сергей Шелест также стадион «Сибирский Нефтяник». Здесь в 2019 году начали поэтапный капитальный ремонт. В процессе реконструкции была увеличена ширина бегового поля до восьми соревновательных дорожек по кругу и девятой запасной для разминки. Создана эффективная дренажная система с 16 водоотводными колодцами. Сейчас идет строительство крытого катка с искусственным льдом, которое планируется завершить в декабре 2022 года.
Директор центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать в регионе большую программу по развитию и благоустройству устаревших футбольных стадионов, которых в городе очень много.
- Сейчас в Омске много футбольных стадионов, которые требуют внимания. Футбольные площадки очень востребованы: очереди на них, как среди детей, так и взрослого населения. Нынешних площадок уличного типа не хватает. В связи с этим возможно их развитие по пути государственно-частного партнёрства с привлечением инвесторов. Важно, что и самим инвесторам это направление интересно. Этим я хотел бы заняться. Отдельно, считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учётом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает, - резюмировал Половников.
Он предложил разработать программу строительства крытых футбольных залов, потому что уверен - это поможет повысить уровень массового занятия спортом и вывести на уровень здорового образа жизни и детей, и взрослых. Географическое расположение нашего города привлекает внимание соседние регионы и государства.
- В конце мая мы провели «Кубок Дружбы», в котором приняли участие 76 команд из Красноярска, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Тюмени и Казахстана. На самом деле мы привлекаем людей непросто к занятию спортом, а развиваем своего рода спортивный туризм. Задействуем наши гостиничные комплексы, устраиваем экскурсии по городу. Гости посещают омский цирк, театры, музеи, Омскую крепость, матчи хоккейного «Авангарда» – а это всё финансовые вливания в наш регион со стороны спортивных туристов. При проведении наших крупных турниров – гости оставляют в городе до 30 млн рублей в год, - резонно отметил Половников.
Отметим, что в 2020 году правительство Омской области и Российский футбольный союз подписали соглашение о развитии футбола в регионе. В рамках соглашения планируется, что к 2030 году в Омской области футболом будут заниматься не менее 40 тысяч человек.
- Омску нужны футбольные площадки во дворах, чтобы родители могли присматривать за детьми рядом с домом. Именно развитие футбольной инфраструктуры поможет достичь поставленных целей, - уверен директор спортивного учреждения.
- Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект. То есть наша задача, это вы правильно говорите, - как можно больше молодёжи вовлечь в этот вид спорта. Даже если они завтра не будут профессионалами, олимпийскими чемпионами, но это будут здоровые ребята. Сегодня, я вижу, даже девочки играют в футбол! Это наша ключевая задача. Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберёт население Омска, берут под себя эту программу реализации и контроль за ней, включать в процесс. Они готовы, - подытожил Александр Бурков.