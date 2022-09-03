«Единая Россия» в Омске предложила разработать программу строительства крытых футбольных стадионов

Сегодня стартовал рабочий объезд города. Губернатор региона Александр Бурков и омский мэр Сергей Шелест начали работу с Советского округа. Первая точка в маршруте - парк «Зелёный Остров», ведь в данный момент на территории парка реализуют второй этап благоустройства этой зоны отдыха по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия».

«Зеленый остров» - островок городского комфорта

Депутат Омского городского Совета, руководитель бюджетного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин рассказал, что в 2021 году подрядной организацией ООО «СибДор» был выполнен большой объём мероприятий по обустройству парка: демонтажные работы, обустройство освещения, укладка тротуарной плитки и поребрика, установка малых архитектурных форм, обустройство лотков и дождеприёмников, озеленение территории. Стоимость двух контрактов на обустройство всего пространства составила 91 млн рублей.

В 2022 году в парке конкурсная документация предусматривает демонтаж твёрдых покрытий, расчистку и вертикальную планировку территории, обустройство тротуаров, проездов, велосипедной дорожки, озеленение территории. По задумке, здесь должны высадить 2500 деревьев и кустарников, разбить 12 тысяч квадратных метров газонов, проложить дополнительное освещение.

Также сейчас ООО «Строительная компания Альянс» проводит работы по обустройству лестниц с облицовкой ступеней гранитными плитами.

- Территория парка «Зеленый остров» станет частью развития 15-километровой набережной Иртыша. Это проект, инициатором которого является губернатор Омской области Александр Бурков. Развитие набережной на федеральном уровне поддержит партия «Единая Россия». Об этом накануне в рамках рабочей поездки в Омск заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин. Вместе с ним эту идею поддержал заместитель министра строительства России Алексей Ересько, - рассказал Алексей Сокин.

В конце встречи губернатор напомнил, что студенты просили установить здесь памятник студенческим строительным отрядам Омской области. Сокин подтвердил, что проект готов и утвержден худсоветом города. Об установке архитектурного ансамбля договорились на 2023 год.

Зачин для 15-километровой набережной

- Мы в областном правительстве готовы выделить деньги на проектирование набережной. Но мне нужно понять, мы начинаем проектирование какого участка? Что является сегодня ключевым для жителей города? Какая зона отдыха, какой участок набережной? – задался вопросом глава региона.

- Поэтому наше предложение - разобрать по пазлам, - прокомментировал Алексей Сокин. - Первый пазл уже в процессе — это Зелёный остров, то есть он укомплектовывается. Второй пазл - мы предлагаем Набережную Тухачевского. То есть, мы сделали архитектурную концепцию со всеми исследованиями, вовлечением, социологией, архитектурой. От Кемеровской до метромоста.

Футбол - норма жизни

Посетили Александр Бурков и Сергей Шелест также стадион «Сибирский Нефтяник». Здесь в 2019 году начали поэтапный капитальный ремонт. В процессе реконструкции была увеличена ширина бегового поля до восьми соревновательных дорожек по кругу и девятой запасной для разминки. Создана эффективная дренажная система с 16 водоотводными колодцами. Сейчас идет строительство крытого катка с искусственным льдом, которое планируется завершить в декабре 2022 года.

Директор центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать в регионе большую программу по развитию и благоустройству устаревших футбольных стадионов, которых в городе очень много.

- Сейчас в Омске много футбольных стадионов, которые требуют внимания. Футбольные площадки очень востребованы: очереди на них, как среди детей, так и взрослого населения. Нынешних площадок уличного типа не хватает. В связи с этим возможно их развитие по пути государственно-частного партнёрства с привлечением инвесторов. Важно, что и самим инвесторам это направление интересно. Этим я хотел бы заняться. Отдельно, считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учётом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает, - резюмировал Половников.

Он предложил разработать программу строительства крытых футбольных залов, потому что уверен - это поможет повысить уровень массового занятия спортом и вывести на уровень здорового образа жизни и детей, и взрослых. Географическое расположение нашего города привлекает внимание соседние регионы и государства.

- В конце мая мы провели «Кубок Дружбы», в котором приняли участие 76 команд из Красноярска, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Тюмени и Казахстана. На самом деле мы привлекаем людей непросто к занятию спортом, а развиваем своего рода спортивный туризм. Задействуем наши гостиничные комплексы, устраиваем экскурсии по городу. Гости посещают омский цирк, театры, музеи, Омскую крепость, матчи хоккейного «Авангарда» – а это всё финансовые вливания в наш регион со стороны спортивных туристов. При проведении наших крупных турниров – гости оставляют в городе до 30 млн рублей в год, - резонно отметил Половников.

Отметим, что в 2020 году правительство Омской области и Российский футбольный союз подписали соглашение о развитии футбола в регионе. В рамках соглашения планируется, что к 2030 году в Омской области футболом будут заниматься не менее 40 тысяч человек.

- Омску нужны футбольные площадки во дворах, чтобы родители могли присматривать за детьми рядом с домом. Именно развитие футбольной инфраструктуры поможет достичь поставленных целей, - уверен директор спортивного учреждения.

- Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект. То есть наша задача, это вы правильно говорите, - как можно больше молодёжи вовлечь в этот вид спорта. Даже если они завтра не будут профессионалами, олимпийскими чемпионами, но это будут здоровые ребята. Сегодня, я вижу, даже девочки играют в футбол! Это наша ключевая задача. Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберёт население Омска, берут под себя эту программу реализации и контроль за ней, включать в процесс. Они готовы, - подытожил Александр Бурков.