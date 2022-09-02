В Омской области 11 проектов получат гранты Президентского фонда культурных инициатив

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Среди победителей второго основного конкурса Президентского фонда культурных инициатив в этом году оказались 11 проектов омичей.

- Грантовую поддержку получат 905 проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, заявленных авторами на второй основной конкурс 2022 года. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны. Общая сумма поддержки — 2,87 миллиардов рублей, – сообщили федеральные эксперты.

Среди победителей – 11 проектов омичей, которые получат федеральную поддержку в размере свыше 9,3 миллионов рублей. Из них более 2,6 миллионов рублей поступит на проведение фестиваля этнокультурных состязаний «Мы – часть богатой истории нашей страны», который пройдет под руководством АНО «Застава Ермака» в городе Тара.

На втором месте по объему финансирования – более 1,36 миллионов рублей – Омская федерация авиамодельного спорта с проектом «Крылатая гвардия». Средства пойдут на развитие технического творчества детей и подростков. Он получил самый высокий балл по региону – 82,75, что свидетельствует о высокой социальной значимости и качественной проработке проекта. Третьим по объему привлеченных средств стал военно-исторический фестиваль «Служилый человек Омской крепости», задуманный организацией «Служилые люди Сибири. Такмыкская слобода» из Тары. Всего по итогам этого конкурса помимо омичей гранты получат три тарских НКО, а также шербакульские и калачинские активисты, решающие задачи развития своих территорий.

- Многие нынешние победители обучались по нашим программам социального проектирования и усвоили правила партнерского взаимодействия в рамках Кластера инноваций социальной сферы и под эгидой муниципальных ресурсных центров, – подчеркнула руководитель омского ЦИСС Ирина Сербина.

Добавим, организаторы Президентского фонда культурных инициатив отмечают, что заявки на грант могут подавать НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. На следующий конкурс — первую «волну» 2023 года — прием заявок начнется уже 20 октября. Кроме того, до 12 сентября текущего года фонд принимает заявки на четвертый специальный конкурс, посвященный поддержке жителей Донбасса и патриотическим проектам.