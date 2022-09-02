Анна Кузнецова: настало время объединить людей вокруг настоящих и правдивых, их собственных инициатив

Сегодня в Омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошёл круглый стол «Роль некоммерческих организаций в поддержке семьи». С лидерами омских НКО встретились заместитель председателя Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова и губернатор Омской области Александр Бурков.

Экспертов представил модератор встречи - заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов. На эту встречу единороссы пригласили представителей передовых социальных проектов и инициатив, которые на протяжении последних десятилетий, несмотря на социальную направленность, различные обстоятельства времени и экономические условия, - дали реальную помощь нуждающимся и развитие духовности и оказались все же наиболее жизнеспособными,.

«За конкретной человеческой инициативой может стоять чья-то жизнь»

Сама Анна Кузнецова отметила, что омский регион сумел выработать интересные формы работы между властью, общественниками и партнерами - единороссам было бы интересно масштабировать и переносить многие проекты на другие регионы страны. И главными экспертами в вопросах соцподдержки сегодня являются даже не эксперты, а обычные люди. За каждым - целая жизнь.

- По поводу экспертности сразу хочу сказать: все, у кого есть семья и даже те, у кого семьи нет, являются экспертами, потому что все мы или дети, или родители. в деле защиты. Это большая радость, богатство, клад, но и большая сложность, потому что много взглядов и позиций, у каждого свой жизненный опыт, важно иметь желание вложить его в достижение общей какой-то цели. Но я бы хотела сказать в принципе об общественных организациях. Я понимаю, как же непросто тем, кто начинает, делает первые шаги в общественной деятельности, начиная, может быть, с установки лавочки во дворе и заканчивая какими-то большими системными проектами, посвящёнными молодёжи, преобразованию инфраструктуры, защиты прав потребителей, поднимая какие-то юридические и правозащитные процессы, или простые, конкретные, которые близки понятны каждому из нас. И вот Единая Россия» стала той партией, которая сейчас помогает этим инициативам сбыться. А ведь что самое главное? Это - реальная помощь людям, - отметила Кузнецова.

«У нас много нестандартной помощи людям»

Губернатор Александр Бурков считает, что некоммерческим организациям Омской области есть, что презентовать такому эксперту в сфере защиты прав и поддержки семьи и детства, как Анна Кузнецова. Ведь омские НКО занимают 16-е место в стране по эффективности и 2-е в СФО.

- С одной стороны, нам есть что представить: у нас очень активные руководители некоммерческих организаций, много нестандартных проектов, самых разных направлений и интересов, но в то же время нам важно ваше мнение и позиция как ведущего эксперта в этой сфере, и сегодня вы представляете руководство нашего российского парламента, который как раз и должен менять законодательство в поддержку тех инициатив, которые идут снизу с мест,- сказал Александр Бурков.

За три последних года омским организациям, участвующим в работе с семьями и детьми, направили из регионального бюджета около 600 миллионов рублей. Среди поддержанных - программы реабилитации детей с ограниченными возможностями, развитие профессионального и творческого потенциала детей, на пропаганду семейных ценностей и борьбу с детской беспризорностью и бродяжничеством.

А еще - сопровождение опекунских семей. К социально ориентированным организациям отнесены и те, которые предоставляют образовательные услуги, а это 30 частных детсадов и школ. Омские некоммерческие организации региона принимают активное участие в конкурсах Фонда президентских грантов. За три последних года победителями в сфере поддержки семьи и работы с детьми стали 54 омских НКО, выиграв федеральные гранты на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

«Мы вдохнули жизнь в социальный бизнес»

Представители нескольких общественных организаций сегодня на круглом столе рассказали о своем опыте работы и проектах, которые они реализуют. Так, руководитель Омской школы социального предпринимательства Ирина Сербина представила разработанный региональной общественной организацией «Центр инноваций социальной сферы» механизм взаимодействия в решении вопросов семьи и детства. Каждый год центр вовлекает всё новых и новых людей в социальное предпринимательство. И правительство Омской области ставит целью подержать тех, кто может решить те социальные вопросы, которые ещё не может охватить ни муниципалитет, ни региональная власть.

- Для нас, для Омской области, ещё несколько лет назад было важно закрыть вопрос дошкольного образования — не было средств на строительство новых детских садов, на набор воспитателей. И получилось так, что за счёт общественности, за счёт активистов создали 30 таких некоммерческих учреждений, где сегодня дети ходят в детский сад, занимаются дополнительным образованием. А Правительство Омской области дало небольшую поддержку в качестве субсидии — минимальную поддержку, но сегодня мы видим, что родители довольны уровнем образования, уровнем подготовки, уровнем тех творческих знаний, которые дают сегодня эти некоммерческие организации, занимающиеся детьми, - отметил актуальность проектов выпускников школы социального предпринимательства Центра социальных инноваций Александр Бурков.

Анна Кузнецова, в свою очередь, назвала подход к социальным инновациям очень точным, находит эту модель интересной и считает, что этот опыт надо тиражировать.

«Герои - не сказочные персонажи, а настоящие люди»

Об опыте участия в инклюзивных проектах в сфере материнства и детства рассказала директор Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей» Наталья Мишенина. Свои проекты представили омское отделение Общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира», Военно-исторический клуб «Служилые люди Сибири – Такмыкская слобода».

Руководитель оргкомитета Омской региональной премии «Народный герой» Максим Концедалов поведал об этом проекте. В 2022 году премия будет присуждаться в четвёртый раз.

- Основная цель проекта – найти среди обычных людей современных героев, которые своими каждодневными поступками делают мир лучше. И на основе их опыта продемонстрировать подрастающему поколению невыдуманные истории для подражания, тем самым создать позитивную новостную повестку и побудить жителей региона к совершению достойных и хороших поступков», - пояснил концепцию проекта Максим Концедалов и рассказал об основных этапах проведения конкурса, номинациях, участниках.

Анна Кузнецова назвала проект «Народный герой» замечательным, потому что его герои - это не сказочные персонажи, а настоящие люди.

- Когда мы в каждом человеке можем разглядеть этого героя, которого не показывают по федеральным каналам, у которого нет миллионов подписчиков в различных социальных сетях, но он сделал подвиг, — он спасает жизни, он делает что-то, что просто потрясает своей любовью, смыслом, наполненностью. И ты понимаешь, что вот она — настоящая земля героев. Это очень важно сегодня, - подчеркнула единоросс.

«Боль Украины - она всех объединила»

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» отметила, что после встречи с лидерами общественных организаций ей Омск открылся по-новому.

- Это клад не просто инициативных людей, не просто тех людей, которые любят и верят в то, что они делают, а профессионалов своего дела. Это настолько редкое сочетание качеств, но такое важное и нужное сегодня. Когда мы говорим о том, что много людей обращаются в общественные приёмные «Единой России» с просьбами о помощи в решении разных вопросов. Но все больше обращаются с предложениями что-то сделать, поучаствовать принять какие-то новые решения, начиная экспертизы каких-то законопроектов и заканчивая простыми решениями для своего двора: лавочку установить, а, может быть, и глобальными проектами. Сегодня мы увидели прекрасные проекты Омска. Я считаю, что часть из них надо брать на федеральный уровень, и мы уже договорились об этом. Мы их обязательно опишем, как это должно быть, продумаем, как это может быть перестроено для того, чтобы реализовывать на территории России. Но это будет проект, который вырос именно отсюда, — именно сегодня, здесь, на площадке «Единых» он был услышан, презентован и обязательно должен быть реализован, - прокомментировала гостья.

Кузнецова подчеркнула, что в последнее время люди сами стали чаще обращаться с предложением кому-то помочь, а не получить помощь. И эти общественные настроения, в первую очередь, единоросс связала с патриотическим подъемом людей на фоне событий, происходящих на Украине.

Часть проектов, отметила она, нуждается в поддержке фонда Президентских грантов.

- Со стороны «Единой России» мы всю эту поддержку готовы оказать и, конечно, важно идти дальше и тиражировать на всю страну, - подытожила Анна Кузнецова. - Мы знаем прекрасные примеры, когда общественная инициатива остановилась большим государственным проектом, большой государственной инициативой. Часть из таких инициатив мы забрали к себе в программу партии «Единая Россия». И я уверена, что те проекты, о которых мы сегодня говорим, многие из них также могут попасть в программу партии и стать уже на партийном уровне проектом, который мы будем тиражировать дальше, например, многофункциональные семейные центры, мультицентры для помощи инвалидам.

Губернатор Омской области Александр Бурков разделяет эту позицию.

- Мне кажется, что нельзя НКО загонять в рамки системы государственного управления. Всё-таки эти - некоммерческие организации и они должны жить своей самостоятельной жизнью. Они сами должны закрывать те ниши, где они видят необходимость помощи людям. А мы, власть, должны создать для этого условия, - подчеркнул по итогам встречи губернатор Омской области Александр Бурков.