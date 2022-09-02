Организаторы нелегального казино в Омске отказываются от показаний

У предприимчивых омичей изъяли имущество на сумму 3 млн рублей. Фото: Юрий СОКОЛОВ

От показаний отказываются 10 членов группировки, которая три года в Омске вела бизнес нелегальных азартных игр. 2 сентября в Ленинском суде будет зачитано обвинительное заключение.

Все началось в 2018. Тогда появилось первое подпольное казино, организованное бандой омичей. Чтобы соблюдать конспирацию, до 2021 года нелегальный бизнес шесть раз менял место дислокации. Оперативники нагрянули в феврале прошлого года в цокольный этаж жилого дома, расположенного на Иртышской Набережной.

- Всего в указанный период времени фигуранты дела сменили 6 адресов, сумма незаконно извлеченного дохода составила более 12,9 млн рублей, - уточняют в прокуратуре Омской области.

В ходе судебных разбирательств вину в совершении преступления 8 фигурантов признали частично, но от дачи показаний отказались.