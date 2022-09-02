В Омске в ДТП с участием двух иномарок пострадал младенец

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Вчера вечером в Омске в Ленинском округе произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 женщины и младенец. Сообщение об случившемся поступило в дежурную часть Госавтоинспекции около восьми вечера.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительной версии, 28-летний омич, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан», двигался по улице 12-й Пролетарской. В около пересечения с улицей Сухой Пролет он не предоставил преимущество в движение и столкнулся с «Тойотой», за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

В результате аварии травмы получили водитель «Тойоты» и пассажиры «Ниссана» - 25-летняя девушка и младенец 2022 года рождения. Их всех доставили в медицинскоеи учреждение.

Добавим, в настоящее время по факту ДТП правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.