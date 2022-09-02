В омской экошколе изучили экологические виды транспорта

Помощь предприятия в переоснащении парка автобусов — важный вклад в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

По данным экспертов, на долю автотранспорта в Омске приходится около 50% негативного воздействия на окружающую среду. Как следствие, оздоровить экологию региона нельзя без внедрения современных экологических решений в сфере транспорта.

Специалисты департамента транспорта рассказали учениками экошколы о планах администрации Омска по развитию транспортной системы города и приобретению новых экологичных автобусов.

- Обновление пассажирского транспорта — одно из приоритетных для Омска направлений. Мы продолжаем курс на приобретение экологичных и комфортных автобусов. Для нас очень важно повышенное внимание Омского НПЗ к вопросам экологии. Предприятие содействует обновлению пассажирского парка. Новый транспорт работает на самых протяженных маршрутах и позволяет улучшать экологическую обстановку вдоль транспортных артерий и во всем городе, — заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.

Омский НПЗ выступает за повсеместное внедрение «зеленых» технологий. Переход на пассажирский транспорт с двигателями на газомоторном топливе наряду с широким внедрением экотехнологий в промышленности положительно влияет на окружающую среду в городе. Ранее в этом году ОНПЗ передал муниципальным пассажирским предприятиям 20 автобусов для улучшения экологической обстановки. Новые автобусы заменили старые машины 2005 года выпуска. Сегодня они работают на самых протяженных маршрутах города.