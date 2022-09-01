Омская область - один из лидеров по убыли населения в стране

За первое полугодие 2022 года в Омской области умерли 14029 человек, а родились 7821. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омская область остается одним из лидеров среди регионов России по убыли населения. Об этом стало известно из данных Росстата за первое полугодие 2022 года.

Согласно информации ведомства, с января по июнь в Омской области естественная убыль населения составила 6208 человек - умерли 14029 человек, а родился лишь 7821 ребенок.

Миграционная же убыль увеличилась. Регион сместился с седьмого на шестое место в России. В Омскую область с начала этого года прибыли 18247 человек, а покинули регион - 23781. Таким образом, миграционная убыль составляет 5534 человека.

По данным Росстата, первое место по убыли занимает Москва (-12531 человек). За ней идут Томской область (-6797), Приморский край (-6691), Белгородская область (-6226) и Иркутская область (-5634).

Отметим, в настоящее время Омская область занимает 5 место по естественной убыли населения в Сибирском федеральном округе.