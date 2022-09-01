Штрафы за отстрел исключенных из Красной Книги Омской области животных снижены

За убийство одной рыси, которых в Омской области водится порядка 140 экземпляров, охотника оштрафуют на 40 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За незаконную добычу животных и птиц, исключенных из Красной Книги Омской области, продолжат штрафовать, но цена наказания снизится. Такое объяснение опубликовало региональное минприроды.

- Если человек пойдёт охотиться на рысь и добудет ее, то его все также оштрафуют. В связи с тем, что ряд животных уже не относятся к «Красной книге» Омской области, изменилась такса штрафа. То есть за добычу рыси охотника оштрафуют не на 50 тысяч рублей, как это было до изменения в приказе, а на 40 тысяч рублей, - пояснили в министерстве.

Все потому, что охотничьи ресурсы по-прежнему остаются государственной собственностью. Полная отмена наказания попросту невозможна.

В перечне исключенных из перечня запрещенных к добыче сегодня числятся: Дыбка степная, аполлон, лебедь-кликун, нырок красноносый, огарь, подорлик большой, куропатка серая, коростель, кулик-сорока, крот европейский, крот алтайский, ночница водяная, лемминг лесной, росомаха и рысь.

К слову, за жизнь последних двух животных в этом году боролась вся страна. Они были исключены из Красной Книги региона в 2021 году. На весенней сессии депутаты Заксобрания должны были принять законопроект, который предлагал расширить перечень охотничьих ресурсов и распределить разрешения на добычу с помощью жеребьевки.

Однако, когда история долетела до Госдумы, региональное минприроды объявило о малой численности этих видов и заявила, что жеребьевку в этом году проводить никто не будет.